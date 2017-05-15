Украина должна присоединиться к стратегии кибербезопасности ЕС - Климкин

Украина будет полезной для реализации стратегии кибербезопасности Евросоюза.

Об этом заявил в понедельник в Брюсселе министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает собственный корреспондент Укринформа.

"Я предложил, чтобы Украина стала частью будущей стратегии Европейского Союза в сфере кибербезопасности", - сказал украинским министр по результатам встречи с главами МИД стран-членов ЕС.

Климкин подчеркнул, что у Украины есть, что предложить Европе.

"Наш опыт очень ценится. Эстонское председательство (в Совете ЕС во второй половине года - ред.) будет прилагать усилия, чтобы согласовать такую стратегию в следующие полгода", - сообщил глава МИД Украины.