Украина должна выйти с Россией на переговоры один на один, чтобы остановить войну - Кравчук

По мнению первого украинского президента Леонида Кравчука, чтобы остановить войну в Украине, нужно изменить или наполнить другим содержанием "минский формат".

Об этом он сказал в интервью "Радио Свободе" и "112 Украина".

По словам Кравчука, для прекращения войны нужно сначала сесть за стол переговоров с Россией один на один.

"То, что творится на Донбассе, - это рука Кремля. И пока мы не договоримся с Россией - что мы можем, что Россия может, что мы не можем, - ну, скажем, про территориальную целостность и суверенитет мы никогда не можем говорить, все остальное можно обсуждать. Это один из путей", - считает он.

"Второй - изменить или наполнить "минский формат" другим содержанием. Я здесь вижу или переход к "будапештскому формату", или оставить "минский", но наполнить его другими функциями", - считает Кравчук.

Также, по его мнению, Украина должна вступить в НАТО, поскольку Россия является ее соседним государством.

Как сообщалось ранее, Украина планирует присоединиться к программе расширенных возможностей НАТО. "По выводам военных экспертов стран- партнеров, Украина соответствует всем критериям, которым должен соответствовать потенциальный участник программы", - сказал секретарь СНБО Александр Турчинов во время встречи с Йеном Столтенбергом в декабре 2017 года.

В то же время президент Петр Порошенко заявил, что членство Украины в НАТО - это реальная перспектива, но не 2018 года.