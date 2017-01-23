Украина дополнит свой иск в Международный суд ООН новыми фактами нарушений РФ, - Климкин

Украинская сторона намерена дополнять свой иск в Международный суд ООН новыми фактами нарушения Россией прав человека, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Мы передаем их (факты нарушения) европейской стороне, но главное, что они будут использоваться в суде в рамках наших доказательств. Ведь то, что мы подали, мы сейчас полностью конструируем весь блок фактов, мы его будем дополнять. До слушаний мы можем подавать новые факты", - сказал Климкин.

Он добавил, что к примеру, "по Карпюку и Клыху было несколько фамилий, сейчас мы будем этот список расширять". "То есть в принципе мы будем над этим (дополнением) работать постоянно", - пояснил Климкин.

По словам министра, во-первых, эта работа направлена на укрепление санкций против Российской Федерации. "Во-вторых, это работает как дополнение к нашему иску. Мы должны демонстрировать, что эти нарушения продолжаются, мы их собираем", - пояснил глава МИД Украины.

Как сообщалось, 16 января 2017г Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Напомним, постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко рассказал, какие вопросы будут вынесены украинской стороной на обсуждение в Совбезе ООН.