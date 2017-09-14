Украина еще не подавала в ООН резолюцию о размещении миротворцев - Климкин

Украина ознакомила Совет безопасности ООН и своих партнеров касательно логики своей позиции о размещении на Донбассе миротворческой миссии ООН, но своего проекта резолюции об этом еще не подавала.

Об этом министр иностранных дел Павел Климкин рассказал в интервью агентству "Укринформ".

"Мы ознакомили Совет Безопасности ООН и всех партнеров с логикой нашей позиции, а любые официальные проекты будем подавать после того, как в деталях обсудим ее со всеми друзьями и партнерами", - завил он.

Климкин пояснил, что иначе существует риск, что Россия будет пытаться использовать эту ситуацию, чтобы либо ослабить мандат будущей миссии, либо договариваться с разными партнерами отдельно.

"Хотя, конечно, проект резолюции у нас давно готов. Еще в марте 2015 года Президент Украины официально направил Генеральному секретарю ООН и председателю Совета Безопасности ООН соответствующее обращение. И это письмо было распространено в качестве официального документа СБ ООН", - напомнил министр.

Напомним, что недавно президент РФ Владимир Путин заявил, что присутствие миротворцев ООН на Донбассе пошло на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил российскому МИД внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

В то же время представитель Украины на переговорах в Минске, первый вице- спикер ВР Ирина Геращенко на своей странице в Facebook заявила, что речи о миротворцах только вдоль линии разграничения идти не может.

"Миротворцы должны быть введены на всю оккупированную россиянами территорию, чтобы мониторить ситуацию с безопасностью и демилитаризацию, их мандат должен заканчиваться на украинско-российской границе", - считает Геращенко.

По сообщению СМИ боевиков "ДНР", главарь группировки Александр Захарченко заявил о необходимости "обсуждать" предложение Путина. "В любом случае мы готовы обсуждать указанную инициативу и настаиваем, что без одобрения со стороны "ДНР" и "ЛНР" никакие изменения в формате урегулирования невозможны", - считает он.