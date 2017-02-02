Украина еще не завершила подготовку 6-го иска к РФ в ЕСПЧ

Украина еще не завершила подготовку 6-го иска к Российской Федерации в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), заявляет первый заместитель министра юстиции Украины Наталья Севостьянова.

"Мы еще готовим этот иск. На сегодняшний день очень много позиций, связанных с подготовкой отзывов на существующие иски... появилось много доказательств, поэтому сейчас офис уполномоченного заканчивает с этим всем", - сказала Н.Севостьянова журналистам в четверг в Киеве.

При этом она заверила, что иск готовится. "Новый иск параллельно пишется, мы решим стратегически, в какой лучше момент его лучше подать", - сказала замглавы Минюста.

Н.Севостьянова пояснила, что этот иск будет своеобразной "хронологией войны". "Это события последнего года, с момента, как мы подали последний иск. Он шестой по номеру", - добавила она.

Как сообщалось, Украина подала пять исков к РФ в ЕСПЧ относительно событий в Крыму и на востоке Украины. В Минюсте анонсировали подачу шестой жалобы в ЕСПЧ, касающейся нарушения прав человека во время событий на Донбассе и в Крыму в 2015-2016 году. В конце декабря 2016 года Н.Севостьянова заявляла, что Украина продолжает подготовку шестого иска, жалоба будет подана в начале следующего, 2017 года.