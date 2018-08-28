Украина готова к расторжению Большого договора с Россией - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел подготовить необходимый пакет документов для расторжения Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Наконец мы подошли достаточно подготовленными и юридически защищенными к прекращению действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, который по вине Москвы уже давно стал анахронизмом. Уже в ближайшее время ожидаю от МИД Украины необходимый пакет документов", - заявил Порошенко.

Наконец мы подошли достаточно подготовленными и юридически защищены до прекращения действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, который по вине Москвы уже давно стал анахронизмом. Уже в ближайшее время ожидаю от МИД Украины необходимый пакет документов. - Петр Порошенко (@poroshenko) August 28, 2018

Он также вновь напомнил о необходимости создания координационного органа по формированию консолидированной претензии Украины к России для возмещения причиненных убытков.

Ранее во время Киевского форума по безопасности 12 апреля Порошенко заявлял, что внесет на рассмотрение украинского парламента проект закона о немедленном одностороннем прекращении действия отдельных положений Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.