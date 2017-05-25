Украина готова обменять 200 человек на заложников из Донбасса, - СБУ

Украина готова в кратчайшие сроки обменять более 200 человек на украинских пленных из оккупированного Донбасса.

Об этом на брифинге заявил глава СБУ Василий Грицак, передает Эспрессо.TV.

"Когда будет обмен? Я хочу, чтобы он был сегодня, завтра. Мы подготовили к обмену, скажу правду, - готовы обменять более 200 человек, которые выразили такое желание... Готовы сделать это в кратчайшие сроки", - сказал Грицак журналистам.

Он подчеркнул, что "готовы пойти (на это) и президент готов подписать указ (о помиловании - ред.), чтобы забрать наших пленных".