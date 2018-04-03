Украина готова передать 23 россиян в обмен на украинских заложников, - Геращенко

Украина готова передать 23 граждан Российской Федерации, которые на данный момент в украинских тюрьмах отбывают наказание за тяжкие преступления против территориальной целостности и суверенитета Украины в обмен на украинских заложников. Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной рады, представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ Ирина Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".

"Действительно, сегодня в украинских тюрьмах отбывают наказание за тяжкие преступления против территориальной целостности, суверенитета те россияне, которые были задержаны, собственно, в результате войны за свое то или иное участие в конфликте под прикрытием так называемых "ополченцев". Но, очевидно, что это кураторы, а не "ополченцы", - сообщила Геращенко.

Она отметила, что Украина готова передать этих осужденных, но так же хочет освободить своих граждан.

"Если российская сторона утверждает, что "нас там нет", то украинская сторона говорит, что нет, вы здесь есть. И сейчас 23 россиянина находятся в украинских тюрьмах. Мы готовы их передать для освобождения украинских заложников", - добавила Геращенко.

Напомним, вчера, 2 марта, Геращенко сообщала, что Украина готова обменять 20 россиян на политзаключенных в РФ и заложников.