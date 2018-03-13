Украина готова помочь Великобритании в расследовании российской химатаки

Украина готова предоставить Великобритании помощь в расследовании дела об отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Великобритания ведет расследование, безусловно, она его доведет (до конца). Уже сейчас известно, что отравление произошло за счет химических веществ, которые разрабатывались в России... Мы солидарны с Великобританией, если будет нужна наша помощь - экспертная или другая - мы будем ее предоставлять", - сказал министр журналистам в Киеве.

Климкин уточнил, что уверен, что за этим стоит Россия. "Если будет доказано - я уверен, что будет - что за этим стоит Россия... Что может делать Россия? Только запугивать. Мир уже Россию не боится", - добавил он.

12 марта премьер-министр Британии Тереза Мэй после заседания Совета безопасности, заявила, что за отравлением отставного полковника ГРУ Генштаба Вооруженных сил РФ Сергея Скрипаля в Солсбери, вероятнее всего, стоит Россия.

Скрипаль и его дочь были отравлены 4 марта нервнопаралитическим веществом российского производства. Речь идет о веществе класса "Новичок", разработки которого велись в Советском Союзе с 1970-х годов. Через некоторое время были госпитализированы несколько сотрудников экстренных служб, которые работали на месте происшествия.

США признали выводы расследования Великобритании в отношении причастности России к покушению на Сергея Скрипаля. "У нас есть полная уверенность в расследовании Великобритании и в ее оценке, что Россия, похоже, несет ответственность за нападение с использованием нервнопаралитического агента, которое произошло в Солсбери на прошлой неделе", - говорится в заявлении Госдепа США.

По материалам: Интерфакс-Украина