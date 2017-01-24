Украина готова присоединиться к Центру противодействия гибридным угрозам в Хельсинки

Опыт Украины в преодолении гибридных угроз может быть полезным европейским партнерам, заявил Президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Финляндии Саули Нийнисте.

"Я лично выразил готовность присоединиться к Центру противодействия гибридным угрозам в Хельсинки. Потому что каждый день, преодолевая гибридную угрозу, к сожалению, Украина получает чуть ли не самый лучший опыт в мире, и это может быть полезным для наших европейских партнеров", - сказал Порошенко.

Президент поблагодарил президента Финляндии за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Мы обсудили брутальное нарушение прав человека в Донбассе и в Крыму, и я обратился к господину президенту с просьбой усилить давление на российскую сторону в вопросах освобождения украинских заложников как с оккупированной территории, так и из российских тюрем", - заявил он.

6 декабря 2016 г. на заседании министров иностранных дел стран - членов НАТО при участии высокого представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини было определено семь сфер сотрудничества альянса и Евросоюза. В частности, на 2017 г. запланировано создание Центра противодействия гибридным угрозам.