Украина готовит списки к новому обмену пленными - Зеленский

Украина формирует очередные списки к будущему обмену удерживаемыми лицами, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель.

В то же время в сообщении, опубликованном на сайте президента, не указывается, идет ли речь об обмене пленными с контролируемыми Россией боевиками или с самой РФ.

"Нам, к сожалению, не удалось освободить всех, но мы вернули 76 человек. И мы очень благодарны вам за участие в этом процессе", - сказал Зеленский в разговоре с Меркель.

"Мы вернемся. Это наша земля". Как проходил масштабный обмен пленными на Донбассе - хроника

Помимо этого, украинский глава сообщил о своей обеспокоенности в связи с нарушениями режима тишины на Донбассе.

29 декабря 2019 года на востоке Украины прошел обмен пленными между Украиной и боевиками "Л/ДНР". В предыдущий раз стороны обменивались удерживаемыми лицами 27 декабря 2017 года.

По итогам обмена из плена на свободную территорию Украины вернулись 76 человек (12 военнослужащих и 64 гражданских), тогда как в ОРДЛО передали 124 удерживаемых.