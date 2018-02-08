Украина и Австрия создадут совместную комиссию по изучению истории - Порошенко

Украина и Австрия намерены создать совместную комиссию по изучению истории. Об этом в четверг после встречи с президентом Австрии Алексндром ван дер Белленом сообщил в Вене президент Петр Порошенко, - пишет "Европейская правда".

"Поддерживаю создание совместной комиссии по совместному изучению истории, о которой сегодня проинформировал господин президент. Я думаю, что история, которая есть сегодня между Австрией и Украиной, нас объединяет", - отметил Порошенко.

Порошенко также рассказал об украинских корнях президента Австрии Александра ван дер Беллена. Прадед Александера ван дер Беллена по отцовской линии Максимилиан Георг Райманн родился в 1826 году - на территории современной Украины - в Полтавской губернии.