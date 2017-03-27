Украина и Грузия намерены провести заседание межправительственной комиссии 12-13 апреля

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что 12-13 апреля должно состояться заседание украинско-грузинской межправительственной комиссии.

"Позитивным шагом будет проведение межправительственной комиссии 12-13 апреля", - сказал он в ходе встречи с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили в Киеве в понедельник.

По словам В.Гройсмана, с украинской стороны комиссию возглавляет вице- премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Г.Квирикашвили добавил, что с грузинской стороны комиссию возглавляет вице- премьер, министр энергетики Каха Каладзе.