Украина и Грузия ведут тайные переговоры об экстрадиции Саакашвили

Глава Службы государственной безопасности Грузии Вахтанг Гомелаури проводит секретные переговоры с представителями украинской власти по поводу экстрадиции лидера "Руху новых сил" Михеила Саакашвили.

Об этом сообщила грузинская телекомпания Rustavi2.

"Украина и грузинские власти готовятся к выдаче Саакашвили, и цель визита Гомелаури - обсудить подробности", - говорится в сообщении

Отмечается, что переговоры проходят в Беларуси, куда Гомелаури прибыл тайно. Отмечается, что о его пребывании в Беларуси было официально подтверждено властями только после сообщения СМИ о переговорах.

Тогда было сообщено о том, что Гомелаури действительно находится в Беларуси, однако причиной визита указывается участие в праздновании 100- летия белорусского КГБ.