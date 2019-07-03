Украина и Канада договорились упростить визовый режим

Владимир Зеленский подписание соглашения о мобильности молодежи в ближайшие месяцы.

Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с премьер-министром Канады Джастином Трюдо анонсировал упрощение визового режима и подписание соглашения о мобильности молодежи.

По его словам, заключение соглашения о молодежном обмене может быть подписано в ближайшие месяцы.

- Мне бы очень хотелось, чтобы украинская молодежь могла получать здесь знания и опыт, - сказал он.

Зеленский добавил, что Украина получила предложение присоединиться к программе Trusted Traveler, что будет означать упрощенную процедуру приезда украинцев в Канаду.

Президент отметил, что это еще один шаг к будущему безвизовому режиму с Канадой.

К слову, Джастин Трюдо заявил, что страна готова усилить антироссийские санкции.

