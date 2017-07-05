Украина и Нидерланды договорились о сотрудничестве по делу о сбитом MH17

Министерство иностранных дел Украины сообщило планы о сотрудничестве с Нидерландами касательно сбитого Боинга рейса MH17. Для этого между странами будет заключено соответственное соглашение, запланированное на 7 июля, сообщается на сайте министерства.

"Соглашение предусматривает практические аспекты передачи юрисдикции от Украины к Нидерландам, делает возможным участие всех подозреваемых в преступлении в голландском судебном процессе", - отмечают в министерстве.

Ранее сообщалось, что лица, подозреваемые в уничтожении пассажирского авиалайнера рейса MH17 в 2014 году, могут быть привлечены к ответственности в Нидерландах, в рамках нидерландского законодательства.

Напомним, 17 июля 2014 года был сбит "Боинг-777" рейса MH17 "Малайзийских авиалиний" в небе над Донецкой областью, в зоне боевых действий рядом с поселком Шахтерск. Самолет летел рейсом "Амстердам-Куала-Лумпур". Все 298 человек, которые находились на борту самолета, погибли.

28 сентября 2016 года международные следователи в своем промежуточном отчете первого этапа работы Совместной следственной группы (Joint Investigation Team, JIT) подтвердили причастность России к уничтожению MH17.