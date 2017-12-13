Украина и Польша договорились сократить "черные списки"

Президенты двух государств решили сократить с двух сторон списки невъездных лиц.

От противоречий между Украиной и Польшей выиграет Российская Федерация.

"Мы договорились о том, чтобы сократить перечень лиц, которым запрещен въезд в наши страны", - отметил Петр Порошенко.

По его словам, у Польши и Украины есть общее понимание: от исторических конфликтов выигрывает только Россия.

"У нас есть абсолютно четкое понимание, и у меня, и у господина президента - от исторических конфликтов между Украиной и Польшей выигрывает одна сторона. И это не Украина, не Польша, а Россия", - подчеркнул Порошенко.

"Порошенко отметил, что страны должны обоюдно найти выход из этой ситуации.

Как сообщали "Комментарии", украинская сторона инициировала вопрос оптимизации так называемых "черных списков", предложив их существенно сократить.

"Полностью мы не можем их отменить, ведь в этих списках есть определенные граждане Польши, которые, например, воевали на стороне боевиков на Донбассе или нелегально посещали территорию оккупированного Крыма и, конечно же, запрет на их въезд в Украину сохранится", - отметил Елисеев.

"Европейская правда"