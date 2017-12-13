Украина и Польша создадут комиссию по сотрудничеству в исторических вопросах

Президент Украины Петр Порошенко заявил о планах по повышению уровня комиссии по сотрудничеству в исторических вопросах. Теперь украинско- польскую комиссию будут представлять вице-премьер-министры стран.

Об этом Порошенко сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Республики Польша Анджеем Дудой сегодня в Харькове.

"Мы договорились с господином президентом Польши Анджеем Дудой в ближайшее время повысить уровень комиссии по сотрудничеству в исторических вопросах, обратиться к наших правительств. Уровень комиссии должен быть на уровне вице-премьер-министров. С нашей стороны мы предполагаем, что будет вице- премьер Розенко", - заявил президент Украины.

Порошенко выразил уверенность, что удастся достичь достаточно быстрого и значительного прогресса в этом направлении.

"Мы ожидаем, что комиссия соберется в ближайшее время, и вследствие эффективной разговора мы сможем, наконец, дать зеленый свет для продолжения процесса научного изучения, эксгумации, сохранение памятников, недопущения вандализма", - добавил президент.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что пришел к общему мнению с президентом Польши Анджеем Дудой, что история не должна влиять на стратегический характер украинско-польских отношений. Об этом сообщает УНИАН.