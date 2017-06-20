Украина имеет мощную поддержку США, - Порошенко в Вашингтоне

В настоящее время Конгресс и Сенат США оказывают очень большую поддержку Украине

Об этом во время рабочего визита в Вашингтон заявил президент Петр Порошенко, сообщает пресс-центр администрации главы государства.

"Посмотрите, какую мощную и фантастическую поддержку мы сейчас имеем в Соединенных Штатах. Я прибыл сегодня с первым визитом после президентских выборов (выборов президента США, - ред.). И мы фантастическую программу", - подчеркнул он.

По словам Порошенко, очень важно, что его встреча с американской администрацией произойдет раньше, чем встреча с ней президента России Владимира Путина, что позволит "вооружить США необходимой информацией".

Президент отметил, что сейчас Украина имеет очень прочную двухпартийную поддержку в Конгрессе США и напомнил, что накануне американский Сенат принял решение о введении новых антироссийских санкций.

Он добавил, что во время своего пребывания в Вашингтоне проведет ряд крайне важных встреч.

"Будут встречи в Белом дома, будут встречи в Государственном департаменте. Будут встречи в Министерстве обороны, в Министерстве торговли, в Министерстве энергетики. Никогда такого мощного визита не было. И именно для того, чтобы мы имели возможность переговорить и по нашего сотрудничества в сфере безопасности , политической и экономической сферах ", - подытожил Порошенко.

Отметим, во время визита в США Порошенко также заявил, что соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом вступит в силу с 1 сентября 2017 года.

Напомним, 15 июня Сенат США принял введения новых санкций в отношении Ирана и России.

ФРГ и Австрия осудили решение Сената США о расширении санкций против России из-за вероятных убытков европейских компаний.

Франция требует от США согласовывать антироссийские санкции с ЕС и G7.