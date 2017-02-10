Украина к лету получит безвизовый режим с ЕС, - Юнкер

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер считает, что Украина до лета получит безвизовый режим со странами Евросоюза.

Об этом он сказал на пресс- конференции с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Брюсселе, передает Европейская правда.

"Мы обсудили вопросы визовой либерализации - это произойдет к лету", - сказал Юнкер.

Владимир Гройсман пригласил Жан-Клода Юнкера и граждан стран ЕС посетить Украину во время проведения международного конкурса "Евровидение" в 2017 году в Киеве.

"Отдельно хотел бы, уважаемый господин президент, воспользоваться возможностью и пригласить вас, всех граждан Европейского Союза посетить Украину. В мае у нас состоится конкурс "Евровидение", - сказал Гройсман.

Премьер также продемонстрировал главе Еврокомиссии символ конкурса.

Конкурс "Евровидение-2017" будет принимать Киев. Свое участие подтвердили 43 страны. Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая.

Напомним, брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк сообщил, что безвизовый режим между Украиной и Европейским союзом может вступить в силу 12 июня.

Ранее Гройсман заявил, что окончательное решение Европейского Союза о введении безвизового режима для граждан Украины может быть принято до июня нынешнего года. По его мнению, причиной отсрочки Брюсселя стал миграционная кризис в Европе.