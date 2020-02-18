Украина хочет мира, но и усиливает армию, чтобы оказывать достойный отпор агрессору - Ермак

Новоназначенный глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя сегодняшнюю атаку боевиков в районе Золотого, заявил, что Украина стремится к установлению мира на Донбассе, но при этом работает над повышением обороноспособности.

Об этом Ермак написал в своем Facebook.

"Всем, кто "разгоняет" зраду, я хотел бы сказать следующее: да, у нас в стране идет война, она не прекращается. То, что эта атака состоялась в пятую годовщину Дебальцевской трагедии - особый цинизм. Глубокое соболезнование семье погибшего. Но именно поэтому мы сегодня делаем все для того, чтобы эту войну закончить. <...> Да, мы стремимся к миру, но в то же время мы увеличиваем финансирование на армию и активно работаем над повышением ее обороноспособности. Да, мы идем путем переговоров, но одновременно и путем внутреннего усиления: наша армия готова отвечать на подобные атаки, и давать достойный отпор агрессору", - отметил глава Офиса президента.

Как известно, утром 18 февраля боевики на Донбассе атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Позже в штабе Операции объединенных сил сообщили, что по состоянию на 10:20 бой закончился. В результате атаки боевиков на подразделения ООС на Донбассе погиб один боец ВСУ, украинские позиции не потеряны. Начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак также добавил, что в результате атаки трое военных были ранены, у двоих контузия.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодняшняя атака боевиков в районе Золотого не изменит курс на то, что Украина "уверенно приближается к прекращению войны и к миру".

ATR.ua

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