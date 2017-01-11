Украина хочет увеличить вещание на оккупированных территориях

Кабинет Министров принял решение до апреля принять меры для увеличения доступа к информационным продуктам Украины и мира на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей.

Соответствующая норма содержится в Плане мер по реализации некоторых принципов государственной внутренней политики в отношении не подконтрольных властям Украине районов Донецкой и Луганской областей, передают Українськи Новини.

Согласно документу, копией которого располагают Українські Новини, в первом квартале 2017 года должна быть "создана или восстановлена инфраструктура вещания и установлено необходимое техническое оборудование, установки (радиостанции, телевышки, передатчики) с целью распространения сигнала вещания не неподконтрольные территории".

В пунктах пропуска через линию разграничения и вблизи нее должно быть установлено телекоммуникационное оборудование для доступа к высокоскоростному мобильному Интернету (3G) с оборудованием Wi-Fi зон.

Также планом предусмотрено в первом квартале обеспечить распространение украинских и мировых печатных изданий в пунктах пропуска через линию разграничения.

Как сообщали Українські Новини, Президент Петр Порошенко оценивает количество раненых в ходе конфликта на Донбассе в 21 тыс. человек, погибших - в 10 тыс.

Также на заседании 11 января Кабмин утвердил план мер, направленных на реализацию некоторых принципов государственной внутренней политики по отдельным районам Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия.