Украина может лишиться поддержки ЕС из-за давления на НАБУ - Bild

На следующей неделе президенту Петру Порошенко может нанести визит представитель немецкого правительства и Евросоюза (ЕС), чтобы обсудить давление на антикоррупционные органы и отсутствие прогресса в борьбе с коррупцией.

Об этом пишет Bild, ссылаясь на Норберта Реттгена, председателя комитета по иностранным делам Бундестага.



Ранее Реттген говорил в интервью изданию: "Петру Порошенко нужно решить, хочет ли он быть президентом или олигархом - страна или деньги… Украина должна принять решительные меры против коррупции и начать с самой верхушки власти".



Издание указывает, что больше всего официальный Берлин встревожила неудачная попытка парламента и Министерства юстиции в Киеве ограничить независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).



Это вызвало критику и со стороны Брюсселя, который заблокировал очередной транш макрофинансовой помощи для Украины в сумме €600 млн. Комиссар ЕС по Украине Йоханнес Хан отмечает: "В последнее время в сфере борьбы с коррупцией произошли тревожные и недопустимые события". Хан предостерег от подрыва антикоррупционных институтов. Их независимость должна быть гарантирована, в противном случае Украина может лишиться финансовой поддержки Евросоюза, пишет Bild.



Законопроект о контроле над антикоррупционными органами зарегистрировали 6 декабря главы фракций БПП и Народный фронт. Согласно проекту, президент сможет уволить директора НАБУ в случае совершения им не уголовного, а даже администативного нарушения.

Международный валютный фонд, Всемирный банк и ряд других организаций стали на сторону антикоррупционых органов, отметив результаты их работы и призвали украинские власти гарантировать им независимость