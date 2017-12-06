Украина может не только выживать, но и процветать (Atlantic Council, США)

Время было выбрано весьма удачно. Война на Украине продолжается, Россия предлагает фальшивый миротворческий план, гуманитарный кризис на востоке страны усиливается, а конфликт привлекает все меньше внимания международной прессы. На фоне всех этих печальных новостей заместитель спикера украинского парламента Оксана Сыроед организовала Львовский форум безопасности для поиска выхода из сложившейся ситуации. Форум проходил с 29 ноября по 1 декабря в новой библиотеке Украинского католического университета. Его цель заключалось в том, чтобы повысить внешнеполитический авторитет партии «Самопомощь», базой которой является Львов, а также обсудить с зарубежными экспертами вопрос о том, что должно прийти на смену той неустойчивой системе, которая сложилась после холодной войны.

Этот форум открыл мэр Львова и руководитель партии «Самопомощь» Андрей Садовый. Он напомнил собравшимся там зарубежным экспертам, политикам и ученым из США и Европы, что 20-й век, ставший периодом чудовищных преступлений, оказался недобрым для Украины, По его словам, в прошлом веке город Львов входил в состав шести разных государств. Садовый отметил, что недавно он встречался с министром обороны Израиля, который дал простой совет мэру и Украине: «Вам нужно выживать».

Организаторы форума продолжили тему выживания сделать предметом дискуссий. Однако такое внимание к выживанию отстает от времени. Украина выживает и живет вполне благополучно. После 2014 года эта страна остановила наступление российских ставленников на востоке, создала профессиональную армию, улучшила процессы принятия решений на поле боя и твердо удерживает свои позиции. Те города, которые когда-то находились под угрозой вражеского нападения, типа Мариуполя, остались под контролем Украины. Теперь вопрос заключается в том, как Украина может процветать в условиях нескончаемой войны на востоке, повсеместной коррупции и непрестанной болтовни политической элиты, которая не дает никаких результатов.

Ключ к успеху — это прозрачность, заявил генерал-лейтенант Бен Ходжес (Ben Hodges), командующий контингентом американских войск в Европе. Он указал на то, что гражданские осуществляют надзор над американской армией. «Солнечный свет убивает плесень… есть законы, обеспечивающие прозрачность бюджета. Все моменты, такие как стоимость военной формы, стоимость ботинок, стоимость касок — все это получает свое подтверждение и разрешение от конгресса, который указывает, как и сколько можно потратить, — сказал он. — А затем конгресс следит за тем, как военное командование расходует выделенные средства».

Военный бюджет Украины, составляющий до 6% от валового внутреннего продукта, покрыт завесой секретности, что совершенно неправильно, поскольку такая ситуация порождает коррупцию и недоверие, сказала Сыроед. «Это негосударственные деньги», — заявила она. Украине необходимо наращивать военные расходы, но если ты не желаешь отчитываться перед простыми гражданами о том, как используются эти деньги, настаивать на увеличении расходов невозможно, отметила Сыроед.

Бывший заместитель министра обороны США Майкл Карпентер (Michael Carpenter) призвал украинское правительство закрыть государственный «Укроборонпром», который представляет собой сборище предприятий военно-промышленного комплекса. «Там просто астрономические масштабы коррупции», — заявил он.

Карпентер не стал ходить вокруг да около «В этом заключается суть того, как можно победить Россию. Вы проиграете, если не уничтожите коррупцию в этом секторе», — сказал он.

Карпентер также отметил, что реформы в украинском оборонном секторе связаны с привлечением реальных прямых иностранных инвестиций, объем которых в последние три года близок к нулю. Он предупредил, что «американские компании не вложат в Украину ни цента, пока сохраняется коррупция в „Укроборонпроме" и во всем оборонном секторе».

Другие эксперты согласились с ним, но пошли еще дальше. «Будущее Украины в руках молодых офицеров. Украина не может вступить в НАТО под руководством советских генералов», — сказал Гленн Говард (Glenn Howard) из Джеймстаунского фонда.

Но кое-кто иначе оценивает украинских военнослужащих. Назвав их «чрезвычайно компетентными», генерал-лейтенант Ходжес заявил, что Соединенные Штаты получают пользу от общения с ними, включая в свои программы боевой подготовки то, что узнали от Украины о российской тактике и методах ведения войны.

Санкции против России являются правильным ассиметричным инструментом, заявил Карпентер, однако они используются далеко не в полной мере. Пришло время усилить эти санкции, заявил он, и призвал Соединенные Штаты подвергнуть санкциям крупные российские банки. По его словам, Соединенные Штаты должны идти дальше, наращивая военный потенциал Украины и отходя от официальных переговоров, в которых участвуют не те люди. Карпентер имел в виду переговоры «нормандской четверки», на которых не присутствуют Соединенные Штаты. Он добавил, что очередного раунда переговоров между помощником российского президента Владиславом Сурковым и американским представителем Куртом Волкером явно недостаточно.

Так или иначе, если Украина хочет победить агрессора, ей необходимо активно взяться за осуществление реформ. Директор Черноморско-Евразийской программы из Европейского центра изучения проблем безопасности имени Джорджа Маршалла Валбона Зенели (Valbona Zeneli) очень хорошо сказала об этом: «Реформы, ведущие к оздоровлению власти, это лучшее средство для разгрома агрессора». Она совершенно права.

Мелинда Хэринг — редактор блога Атлантического совета UkraineAlert.