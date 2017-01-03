Украина может получить летальное оружие от администрации Трампа, - посол

Позиция администрации президента США Барака Обамы, которая до сих пор не позволяла начать поставки в Украину летального оружия, может быть пересмотрена командой следующего президента Дональда Трампа

Об этом заявил посол Украины в США Валерий Чалый, передает "ДС" со ссылкой на "Укринформ".

"Оборонное оборудование сейчас поступает в Украину и дает возможность сохранить жизнь нашим воинам, а также зафиксировать нарушения режима прекращения огня, как пример - контрбатарейную радары", - отметил он.

В то же время, по словам Чалого, на пути получения Украиной летального оружия остается позиция действующего президента США.

"Поэтому, соответственно, изменения в Белом доме дают возможность по-новому взглянуть на этот вопрос", - отметил он.

Чалый также напомнил, что в оборонном бюджете США на 2017 финансовый год военная помощь для Украины была увеличена и "включает возможность предоставления летальной оборонительного оружия" на законодательном уровне.

Напомним, ранее в США назвали условия передачи Украине летального оружия.