Украина может получить от США $ 250 млн на оборону в 2019 году

В проекте бюджета США на 2019 год предусмотрено предоставление финансовой помощи Украине в размере 250 миллионов долларов на оборонный сектор, в частности, на приобретение летального оружия. Как отмечает посольство Украины в США, это на 100 миллионов больше, чем комитет по вопросам вооруженных сил предлагал в текущем бюджетном году.

"Комитет по вопросам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США представил проект закона о "Бюджете США на 2019 г. на нужды национальной обороны". Сумма средств, которую предлагается выделить для безопасности помощи Украине, в том числе летальных видов вооружений, определена в объеме 250 млн долларов, что на 100 млн долларов больше, чем Комитет предлагал предоставить в текущем бюджетном году", - говорится в сообщении.

Из предложенной суммы конгрессмены предлагают 50 миллионов долларов направить исключительно для предоставления летального оружия оборонительного характера.

Однако прежде, чем попасть на подпись к президенту США законопроект должен быть согласован с версией, которая будет подготовлена Сенатом и утвержден обеими палатами Конгресса.

Напомним, в законе о федеральном бюджете на 2018 год утверждено было выделение Украине более 620 миллионов долларов, в том числе 200 миллионов на модернизацию сектора национальной безопасности и обороны.

Расходы на оборону США, согласно документу, увеличились на рекордную за последние 15 лет сумму. Планируется выделить 700 миллиардов долларов, что на 80 миллиардов больше по сравнению с предыдущим годом.