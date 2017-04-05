Украина может рассчитывать на поддержку Дании - Королева Маргрете II

Президент Украины Петр Порошенко во время аудиенции у Королевы Дании Маргрете II получил заверения Ее Величества, что Украина и в дальнейшем может уверенно полагаться на солидарность и поддержку ее государства.

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

"Во время аудиенции Президента Украины Петра Порошенко у Королевы Дании Маргрете ІІ Глава государства поблагодарил Ее Величество за всестороннюю поддержку Украины Королевством Дания... Со своей стороны, Ее Величество заверила, что Украина и в дальнейшем может уверенно полагаться на солидарность и поддержку ее государства", - говорится в сообщении.

Аудиенция состоялась в рамках официального визита Главы Украинского государства в Дании.

Стороны отметили высокий уровень политического диалога и дружеские отношения между двумя государствами.

Президент поблагодарил за поддержку Королевством Дания суверенитета и территориальной целостности Украины и выразил надежду, что Дания и в дальнейшем будет принимать участие в реализации гуманитарных проектов по поддержке внутренне перемещенных лиц в Украине, которые стали жертвами российской агрессии.

Президент пригласил Ее Величество Королеву Маргрете II посетить Украину с государственным визитом в удобное время.