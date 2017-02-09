Украина может рассчитывать на положительное решение по безвизовому режиму с ЕС, - Ципрас

Граждане Украины могут ожидать положительного решения по введению безвизового режима с Евросоюзом в ближайшее время. Об этом на брифинге с президентом Украины Петром Порошенко заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас, передает корреспондент РБК-Украина.

"У меня есть хорошие новости от Европейского Совета о том, что мы на хорошем пути. Мы можем ожидать положительного решения этого вопроса (введения безвизового режима между Украиной и ЕС, - ред.)", - отметил Ципрас.

В то же время, по словам Порошенко, Украина и Греция будут координировать усилия по вопросу безвизового режима.

"Мы договорились координировать наши усилия, чтобы это случилось, и украинцы имели возможность путешествовать (без виз, - ред.) уже этим летом", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что безвизовый режим Украины с ЕС вступит в силу 12 июня.