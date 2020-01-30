Украина на заседании передала Трехсторонней контактной группе список на обмен, - Ермак

Украинская сторона во время заседания, которое состоялось в среду, 29 января, передала Трехсторонней контактной группе список людей, которых она хочет вернуть путем обмена с РФ и ОРДЛО.

Об этом сообщил помощник президента Украины Андрей Ермак, отмечает Укринформ.

"Вчера список был передан на заседании Трехсторонней контактной группы", - подчеркнул он.

Ермак добавил, что вопрос обмена с Россией и отдельными районами Донецкой и Луганской областей сейчас находится в работе. Ведутся переговоры, чтобы украинские граждане были освобождены в максимально быстрые сроки.