Украина начала переговоры с Великобританией про безвиз

Украина начала переговоры с Великобританией относительно политического сотрудничества.

Главная тема переговоров - стратегическое партнерство и визовый диалог.

- Начались официальные переговоры с делегацией Великобритании по двостронним соглашениям по поводу политического сотрудничества, свободной торговли и партнерства, - говорится в сообщении МИД.

Напомним, с 31 января 2020 года в Украине вводят временный безвизовый режим для граждан Великобритании.

Согласно указу президента Владимира Зеленского, британцы смогут приезжать в Украину без виз до 31 января 2021 года.