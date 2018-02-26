26 февраля стартовала 37-я сессия Совета ООН по правам человека.

Украину избрали членом Совета по правам человека 16 октября 2017 года Фото: EPA

26 февраля Украина начала трехлетнее членство в Совете ООН по правам человека, написал президент Петр Порошенко в Twitter.

"Завершив миссию непостоянного члена СБ ООН (Совета Безопасности ООН. - "ГОРДОН"), сегодня Украина начала трехлетнее членство в Совете ООН по правам человека", - отметил он.

Порошенко добавил, что приоритетом членства Украины будет защита прав человека по всему миру, в том числе в аннексированном Крыму и на Донбассе.

Завершивши місію непостійного члена РБ ООН, сьогодні Україна розпочала трирічне членство в Раді ООН з прав людини.

Захист прав людини по всьому світу, у т.ч. в тимчасово окупованому Криму та на Донбасі, - наш пріоритет! pic.twitter.com/d8zU26RffN - Петро Порошенко (@poroshenko) 26 лютого 2018 р.

На сайте Совета по правам человека сообщается, что сегодня стартовала его 37-я сессия. Она продлится до 23 марта.

Украину избрали членом совета 16 октября 2017 года.

Всего в состав совета входят 47 стран, они объединены в региональные группы: африканские страны - 13 мест, страны Азиатско-Тихоокеанского региона - 13 мест, страны Латинской Америки и Карибского бассейна - восемь мест, восточноевропейские страны - шесть мест, западноевропейские и другие страны - семь мест. Выборы в cовет проходят путем прямого тайного голосования ежегодно на следующие три года.

Члены совета исполняют свои обязанности в течение трех лет и не имеют права на немедленное переизбрание после двух следующих друг за другом сроков полномочий.