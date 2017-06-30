Украина намерена в следующем году закупить у Канады оборонное оборудование

В четверг, 29 июня, министр обороны Украины Степан Полторак провел переговоры с министром обороны Канады Харьитом Синхом Сайаном, пишет УНИАН.

По полученным данным, во время переговоров обсуждалась возможность закупки оснащения для Вооруженных сил Украины.

"С министром обороны Канады мы обсудили ситуацию в сфере безопасности в Украине и мире, а также террористические нападения и кибератаку, произошедшую в Украине. Мы обсудили состояние военно-технического сотрудничества и возможность закупки в Канаде оснащения для Вооруженных сил Украины на следующий год", - сообщил Полторак.

Он также рассказал, что пригласил своего канадского коллегу посетить Украину на День независимости.

Также Полторак сообщил о встрече с министром обороны Австралии, в рамках которой обсуждались планы по расширению сотрудничества оборонных ведомств Украины и Австралии, а именно обмена опытом и информацией.

"В августе делегация Министерства обороны впервые за 25 лет на уровне заместителя министра обороны будет находиться в Австралии, где будет обсуждаться наше сотрудничество с очень важной страной, которая одна из первых поддержала нас с начала российской агрессии", - заявил глава Минобороны Украины.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в четверг, 1 июня, генерал-губернатор Канады подписал Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой.