Украина направила ноту протеста РФ по поводу президентских выборов в Крыму

Министерство иностранных дел (МИД) Украины направило ноту протеста МИД Российской Федерации (РФ) по поводу организации президентских выборов на территории оккупированного Крыма. Об этом сообщил глава украинского внешнеполитического ведомства в Twitter.

"Направили ноту МИД РФ: 1. Решительный протест против выборов президента РФ на територіїії оккупированного Крыма. 2. Предостерегли от попыток организовать выборы на территории оккупированного Донбасса. 3. Подчеркнули, что не может быть никаких выборов в диппредставительстве РФ на территории Украины без полного выполнения первых двух условий", - отметил Климкин.

Надіслали ноту МЗС РФ: 1. Рішучий протест проти виборів президента РФ на тер-ії окупов.Криму. 2. Застерегли від спроб організ. вибори на тер-ії окупов. Донбасу. 3. Наголосили, що не може бути ніяких виборів у диппредставництвах РФ на тер-ії України без повного викон перших 2 умов - Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) February 23, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что Кремль планирует провести выборы президента России, которые состоятся 18 марта 2018 года, также на территории аннексированного Крыма. Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал Украину и ее партнеров занять единую позицию и не признавать такие выборы. Также он призвал крымчан всех национальностей бойкотировать выборы президента РФ на территории полуострова.

Также Президент Украины Петр Порошенко призвал не признавать выборы президента России в оккупированном Крыму.