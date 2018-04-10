Украина настаивает на полномасштабной миротворческой миссии ООН на Донбассе - Порошенко

Украина продолжает настаивать на развертывании полномасштабной миротворческой миссии ООН на Донбассе с предоставлением права на разоружение незаконных вооруженных формирований.

Это подчеркнул Президент Петр Порошенко во время совместного брифинга с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы надеемся на реализацию предложений, которые выдвигают совместно Франция, Германия, Украина, Соединенные Штаты Америки по проекту решения Совета безопасности Организации Объединенных Наций по введению миротворческой миссии, которая будет не эскортом для наблюдателей ОБСЕ, а будет полноценной, полномасштабной, которая сможет разоружать незаконные вооруженные формирования, защищать людей, которые живут на оккупированных территориях, и приближать кондиции безопасности для начала политического процесса местных выборов", - подчеркнул Президент.

Вместе с этим он констатировал, что такой формат миротворческой миссии пока не поддерживается Россией.

"К сожалению, мы пока что поддержки России не имеем. Но мы не теряем надежды на то, что наша упорная работа должна привести к положительному результату", - подчеркнул Порошенко. Читайте также: Меркель перед встречей с Порошенко говорила о миротворцах на Донбассе с Путиным

Как сообщал Укринформ, 10 апреля Порошенко находится с визитом в Германии по приглашению федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Как заявил ранее Порошенко в интервью изданию Handelsblatt, в Берлине он намерен, среди прочего, обсудить с Меркель вопрос направления миротворцев ООН на Донбасс.