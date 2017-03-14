Украина не будет торговать с "национализированными" в ОРДЛО предприятиями - Порошенко

Порошенко указал на невозможность торговли Украины с захваченными боевиками предприятиями Украина не может иметь никаких торговых отношений с предприятиями, "национализированными" боевиками "ЛНР-ДНР" на оккупированных территориях, заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с министром иностранных и европейских дел Люксембурга Жаном Ассельборном.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, Порошенко подчеркнул, что в результате провокационных действий РФ произошло обострение ситуации в Донбассе. Так, сначала в Москве объявили о признании документов так называемых "ЛНР" и "ДНР", а затем боевики данных формирований захватили украинские предприятия на оккупированных территориях, которые несмотря ни на что продолжали работать в правовом поле Украины.

"После захвата данных предприятий мы не можем иметь каких-либо торговых отношений с этими "конфискованными" предприятиями. Мы не будем позволять какой-либо их деятельности. И просим поддержки этих решений, в том числе путем усиления санкций ЕС против Российской Федерации, которая позволила это брутальное нарушение международного права", - указал президент.

Порошенко также поблагодарил европейскую сторону за недавнее решение продолжить санкции из-за незаконной аннексии Крыма, указав, что это демонстрирует позицию в поддержку Украины.

Напомним, 1 марта в "ДНР" и "ЛНР" заявили, что предприятия под украинской юрисдикцией переходят под "внешнее управление" данных формирований. Боевики намерены взимать налоги с этих предприятий.

В Евросоюзе заявили, что данная "национализация" украинских предприятий боевиками противоречит Минским соглашениям.