Украина не будет вновь подавать заявку на ПДЧ - Кулеба

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона не будет подавать повторную заявку на получение Плана действий относительно членства в НАТО (ПДЧ), по его словам, это вопрос технический, а не политический.

"В Киеве (...) никакие заявки подаваться не будут. Мы убеждены, что вопрос ПДЧ должен быть техническим, а не политическим вопросом", - сказал Кулеба на брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Одессе в среду, отвечая на вопрос о том, будет ли подана заявка на ПДЧ со стороны Украины на заседании Североатлантического совета в Киеве.

По его словам, Украина исходит из того, что заявка на получение ПДЧ в НАТО, поданная в 2008 году на саммите в Бухаресте, остается действующей.

"Если мы вернемся к первоисточникам - к решению этого саммита, то его участники поддержали заявки Украины и Грузии и поручили своим министрам иностранных дел принимать дальнейшие решения по ПДЧ", - напомнил вице- премьер.

Поэтому, как отметил Кулеба, не нужно подавать никакие дополнительные заявки, а следует "сосредоточиться на реформах, углублении взаимодействия с Альянсом и на достижении взаимосовместимости украинских Вооруженных сил с Вооруженными силами НАТО".