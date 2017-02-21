Украина не будет зачитывать траурное заявление по Чуркину в Совбезе, - СМИ

Украинская сторона минимизирует роль в выполнении формальностей, связанных с выражением соболезнования в связи со смертью представителя России в ООН Виталия Чуркина

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на источники в дипломатическом корпусе.

"Украина как председатель Совбеза не будет зачитывать "теплые и нежные" слова о Чуркине. Минимального протокола избежать не получится, но, надеюсь, все понимают, что Украина будет действовать как государство", - сказал один из собеседников.

В частности, Украина не будет зачитывать заявление с сайта ООН, посвященное этому вопросу.

Избежать этого позволит более низкий статус заявления - на сайте Совбеза обнародовано "заявление для прессы", а не "заявление Совбеза".

"Заявление для прессы не нужно зачитывать, и мы не будем это делать", - пояснил другой дипломат.