Украина не изменит свою позицию по Самойловой - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал позицию Украины относительно участия российской певицы Юлии Самойловой в "Евровидении" в Киеве после заявление Европейского вещательного союза, передает "Левый берег".

"Никакие уступки, формальные или неформальные, не обсуждаются. Мы говорим о выполнении закона. Если закон нарушен, то мы не можем говорить о каких-либо шагах", - сказал Климкин, отвечая на вопросы журналистов по итогам заседания Комиссии России-НАТО в Брюсселе.

Европейский вещательный союз (EBU) подтвердил подлинность письма главы EBU Ингрид Дельтенре премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, которое было опубликовано на портале Oikotimes, посвященному "Евровидению". В письме Дельтенре предупреждает Гройсмана о том, что в случае, если украинские власти не разрешат въезд на территории страны представительнице России Юлии Самойловой, Украина будет отстранена от участия в будущих конкурсах. Она также информирует Гройсмана о том, что некоторые участники "Евровидения" приняли решение его покинуть.

"Ни одна из стран-хозяек ранее не препятствовала выступлению любого артиста на "Евровидении", поэтому EBU не желала бы создавать прецедент в 2017 году. Мы рассматриваем исключение российской певицы с конкурса как неприемлемый шаг", - говорится в письме.

Напомним, 22 марта СБУ на три года запретила Юлии Самойловой въезд на территорию Украины.

По материалам: Левый берег