Украина не признает российскую Госдуму - представитель президента

Выборы в России нельзя считать законными из-за значительного количества нарушений и фальсификаций

В Зеленского заявляют, что Рада на следующей неделе примет постановление о нелегитимности Госдумы РФ

Верховная Рада Украины на следующей неделе может принять постановление об обращении к международному сообществу о нелегитимности российской Государственной думы. Об этом сказал представитель Президента в Конституционном Суде, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире телеканала "Украина 24".

"Наш парламент, безусловно, на следующей неделе отреагирует, и я убежден, что мы примем еще одно постановление как раз обращение к международному сообществу о нелегитимности Государственной думы", - сказал он.

Вениславский подчеркнул, что в выборах в Думу участвуют жители временно оккупированных территорий Украины, что противоречит всем международным договорам.

"Это позволяет парламенту Украины в очередной раз обратиться к международному сообществу с новыми аргументами. Я думаю, что на следующей неделе во вторник-среду мы обязательно обратимся с очередным заявлением, где изложим факты циничного нарушения норм международного права и обязательств", - заявил он.

Добавим, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина введет санкции за выборы в Государственную думу РФ. В частности, за проведение выборов в оккупированном Крыму и ОРДЛО.