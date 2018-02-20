Украина не удовлетворит все требования Венгрии в "языковом" вопросе - МИД

Заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что Киев не сможет удовлетворить все интересы и желания венгерского меньшинства по языковому вопросу. Об этом она рассказала в эфире "5 канала", передает "ЕП".

Зеркаль подчеркнула, что в Украине есть свои интересы развития государства.

"Конечно, удовлетворить полностью интересы и позиции, которые высказываются венгерской общиной, мы не можем. У нас есть интерес развития государства, и развитие государства зависит от развития речи. Каждое государство строится на языке и культуре речи", - отметила Зеркаль.

Заместитель министра подчеркнула, что такой опыт был и у других стран. "Франция в свое время запретили использование любого языка, кроме французского", - подчеркнула Зеркаль.

"Мы, к сожалению, потеряли очень много времени, когда мы не занимались языковым вопросом в течение 25 лет. Без кризиса психологического или восприятия решить этот вопрос невозможно. В Украины тоже есть график, по которому мы движемся. Мы понимаем, чего мы хотим достичь" , - добавила заместитель главы МИД.

"Если мы будем выполнять свое домашнее задание по реформированию армии, реформированию сектора безопасности, по другим секторам, предусмотренных ежегодными планами в рамках сотрудничества с НАТО, то никакая Венгрия не сможет заблокировать это движение", - отметила Зеркаль.

Как сообщалось, Украина включила рекомендации "Венецианки" в отношении образования в программу сотрудничества с НАТО.

14 февраля правительство Украины одобрило проект изменений в закон "Об образовании", который расширяет период введения языковой нормы, а также отреагировало на недавние заявления министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто по данному закону.

Напомним, Будапешт блокирует уже второе министерское заседание НАТО. Венгерские власти объясняет, что таким образом они давят на Украину, требуя пересмотра языковой нормы закона об образовании.

Ранее Венгрия выдвинула условия для начала диалога с Украиной относительно языка образования.