Украина никогда не откажется от своих азовских портов - П.Порошенко

Украина никогда не откажется от своих портов в Азовском море. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), передает корреспондент РБК- Украина.

"Украина никогда не откажется от использования своих азовских портов. В том числе, и военными. На нашей стороне правда, международное право и мы задействуем для этого все политико-дипломатические способы", - сообщил П.Порошенко.

Он отметил, что введение военного положения было своевременным шагом для Украины.

"Граждане Украины должны под защитой Вооруженных Сил чувствовать себя защищенными. Поэтому введение военного положения было своевременным, необходимым и как показал последний месяц - эффективным шагом. Прекращения его действия не снимает с нас этой ответственности", - добавил он.

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