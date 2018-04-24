Украина обратилась к Гааге: РФ игнорирует ваши решения по Крыму

Прошел год со дня принятия Международным судом ООН решения о немедленной отмене запрета на работу Меджлиса в Крыму, а воз и ныне там, заявили в МИД

Украина призвала Международный суд ООН выполнить свои полномочия по делу "Украина против РФ" и подтвердить решение трибунала о том, что российские оккупанты обязаны снять запрет на деятельность Меджлиса. Об этом заявили в пресс-службе МИД.

19 апреля 2017 года в Гааге обязали Москву безотлагательно обнулить запрет по Меджлису и обеспечить людям в Крыму доступ к образованию на украинском языке. Как пишут дипломаты, "прошел год, но несмотря на четкие предписания", Россия игнорирует это решение МУС.

"Приказ абсолютно четкий, понятный и требует немедленной отмены запрета Меджлиса. Уже понятно, что РФ не собирается отменять (его) действие, как прямо предусмотрено решением МУС ООН", - подчеркнули в МИД, выразив по этому поводу "глубокую обеспокоенность".

Диплматы обратились к международному обществу с призывом "настаивать на том, чтобы РФ соблюдала нормы международного права".

Сегодня МИД обратился в Гаагу с просьбой предоставить окончательное толкование приказа МУС ООН о применении временных мер против России.

В 2017 году Украина в Международном суде ООН инициировала беспрецедентное дело против РФ, чтобы привлечь ее к ответственности за финансирование и поддержку терроризма в Украине, а также за расовую дискриминацию в рамках осуществления агрессии против Украины.