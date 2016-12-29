Украина обвинила Францию в задержке с безвизовым режимом

Заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев заявил, что предоставление Украине безвизового режима задерживается из-за Франции.

Об этом он сказал в интервью "Обозревателю".

"Задержка произошла из-за позиции отдельных стран-членов, которым очень трудно пересечь психологический рубеж в части визовой либерализации с одной из крупнейших стран Европы. Сейчас я говорил бы только о Франции. Несмотря на то, что французская сторона воспринимает этот факт чувствительно, его надо признать. Надеюсь, Франция не будет затягивать технические процедуры до момента проведения президентских выборов в апреле 2017 года", - отметил Елисеев.

Напомним, 15 декабря Европарламент утвердил механизм приостановки безвизового режима. Это сняло последнее официальное препятствие для введения безвизового режима с Украиной. Однако рассмотрение этого вопроса в Европарламенте сейчас отложено на неопределенный срок.

Президент Европарламента Мартин Шульц ранее сообщал, что в Европейском союзе есть страны, которые не готовы к введению безвизового режима с Украиной. По его словам, среди них - Франция, Бельгия, Италия и Германия.

