Украина объявит решение по конкурсантке от РФ в ближайшее время - Кириленко

Украинская сторона будет решать вопрос в отношении потенциальной участницы от РФ на Евровидении Юлии Самойловой, принимая во внимание дух этого песенного конкурса и законы Украины.

Об этом сказал вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко во время сегодняшнего пресс-брифинга организаторов "Евровидения-2017", сообщает корреспондент Укринформа.

"Это дело нуждается в дополнительном изучении со стороны специальных служб Украины. Этот процесс, собственно, сейчас и происходит. Но я хочу заверить и наших европейских друзей, и всех украинских граждан, что Украина будет решать этот вопрос, во-первых, согласно духа песенного конкурса Евровидение, а во-вторых, согласно действующего украинского законодательства. И о принятом решении будет ознакомлен Европейский вещательный союз и вся украинская общественность в ближайшее время", - сказал Кириленко.

Вице-премьер отметил, что в "Евровидении-2017" в Украине должны принять участие 43 страны - и это является повторением рекорда и подтверждением большого доверия наших европейских друзей к проведению Евровидения именно в Украине.

"Одна из этих стран - а именно Российская Федерация - незаконно аннексировала Крым и продолжает непровозглашенную гибридную войну на востоке Украины. В то же время эта страна - среди участников Евровидения. Российская сторона предложила певицу, которая, к сожалению, по некоторым сообщениям пересекала границу Автономной Республики Крым в незаконный способ", - сказал Кириленко.

В то же время исполнительный директор песенного конкурса Евровидения Йон Ола Санд подчеркнул, что Европейский вещательный союз полностью поддерживает решение украинской власти и уважает украинские законы.

"Однако со стороны Европейского вещательного союза у нас нет никаких оговорок к российской делегации и никаких нарушений с их стороны. Поэтому мы хотели бы, чтобы все делегации принимали участие. Но это решение - за украинской властью, которое мы будем уважать", - отметил он.

Он добавил, что "не хотел бы спекулировать на этом вопросе", и заверил: "Мы работаем вместе над тем, чтобы найти наилучшее решение".