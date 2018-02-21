Украина оказалась самой коррумпированной страной в Европе после России - Transparency International

Украина заняла 130-е место среди 180-ти стран в мировом Индексе восприятия коррупции (СРІ) за 2017 год. Об этом говорится в ежегодном рейтинге, обнародованном международной организацией Transparency International в среду, 21 февраля.

Индекс является оценкой от 0 (очень высокий уровень коррупции) до 100 (крайне низкий уровень коррупции). Согласно им, Украина улучшила свой прошлогодний результат на один балл и получила 30 баллов из 100 возможных. Рядом с ней с таким же результатом - Гамбия, Иран, Мьянма и Сьерра-Леоне. Тем временем Россия набрала на один балл меньше и заняла в рейтинге 135 место (29 баллов), Беларусь - 68-е (44), Польша - 36 (60). Таким образом, за исключением России, в рейтинге TI Украина стала самой коррумпированной страной Европы.

Причины улучшения позиции Украины

Незначительного повышения позиции Украины в рейтинге, по словам экспертов организации, удалось достичь за счет того, что в 2017-м украинские антикоррупционные органы (САП и НАБУ) направили в суд первые дела относительно подозрений в коррупции высокопоставленных чиновников. Также среди причин, которые способствовали незначительному улучшению позиции Украины в рейтинге, называют реформу рынка газа, работу реестр электронных деклараций, первый год реформы государственных закупок и использования системы ProZorro. Кроме того, эксперты отметили снижение уровня коррупции в полиции и уменьшение количества случаев, когда бизнес вынужден давать взятки.

В то же время медленный рост индекса Украины Transparency International, в частности, объясняют отсутствием политической воли руководства страны к борьбе с коррупцией и низким уровнем доверия к украинских судов и прокуратуры. Улучшить результат Украины, по мнению экспертов, может запуск Антикоррупционного суда и продолжение судебной реформы, а также перезапуск Нацагентства по предотвращению коруції и лишения правоохранителей права вмешиваться в экономическую деятельность.

Лидеры и аутсайдеры рейтинга

Возглавляют Индекс восприятия коррупции от Transparency International Новая Зеландия (89), Дания (88) и Финляндия (85). Тогда как наиболее коррумпированными странами мира названы Сомали (9), Южный Судан (12) и Сирия (14). Эксперты отмечают, что показатели ниже 50 баллов имеют более две трети из 180 стран в рейтинге. "Это означает, что более шести миллиардов людей живут в коррумпированных странах", - сказано в отчете.

В Transparency International также отметили, что для глобальной борьбы с коррупцией правительства стран во всем мире должны делать больше для развития гражданского общества, поддержки свободной прессы, защиты активистов и журналистов, а также обеспечения прозрачности и подотчетности в государственных и частных учреждениях.