Украина ощущает поддержку Молдовы в ООН, Совете Европы и ОБСЕ - П.Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко отметил тесное сотрудничество Киева и Кишинева на международной арене. Об этом он сказал во время сегодняшних переговоров с премьер-министром Молдовы Павлом Филиппом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

"Мы твердо чувствуем поддержку наших молдавских партнеров в ООН, твердо чувствуем поддержку в Совете Европы, ОБСЕ, в других организациях при принятии решений и резолюций, касающихся территориальной целостности Украины и решительного осуждения российской военной агрессии", - сказал П.Порошенко.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко на совместном брифинге с премьер- министром Молдовы Павлом Филиппом сообщил, что в мае-июне 2017 г. состоится очередное заседание межправительственной украинско-молдавской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

Кроме того, Президент Украины Петр Порошенко анонсировал создание совместной комиссии по вопросам экологии между Украиной и Молдовой.

