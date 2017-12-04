Украина ошиблась, поставив на нормандский формат - Ващиковский

Ващиковский отметил, что Польша в свое время отказалась войти в нормандский формат.

Украина сделала ошибку, поставив только на нормандский формат в переговорах по Донбассу. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, передает Polska The Times.

По мнению Ващиковского, Украине и другим участника стоит перейти к более широкому формату переговоров по разрешению конфликта в Донбассе, в частности женевскому, в состав которого входили бы также США.

"Мы предлагаем возвращение к более широкому формату, например, женевскому, который включал бы также и США", - сказал Ващиковский.

Однако, по словам Ващиковского, США в этом не заинтересованы.

"Зато Германия и Франция заманивают Киев заверениями, что минский формат может принести результаты", - добавил Ващиковский.

"Сложно таким образом достичь мирных договоренностей. Шанс на это был бы в женевском формате", - подчеркнул министр.

Он также опроверг слова журналиста о том, что Польшу не приглашали присоединиться к Нормандскому формату.

"Летом 2014 года Дональда Туска лично приглашал на эти переговоры Александр Лукашенко, но он отказался", - сказал Ващиковский.

Как сообщалось, Ващиковский также заявил, что Польша проявляла "ангельское" терпение к Украине.

Ранее в МИД Польши говорили о регрессе в отношениях с Украиной.