Украина отмечает сегодня День государственного флага

В Украине сегодня, 23 августа, отмечают День государственного флага. Церемонии торжественного поднятия флага продут в большинстве населенных пунктов страны.

23 августа 2004 года Президент Украины Л. Кучма подписал Указ No 987/2004 об установлении Дня Государственного флага Украины, который официально празднуется ежегодно 23 августа.

До этого День государственного флага отмечался только в Киеве на муниципальном уровне. В последние годы к этому дню традиционно приурочено проведение комплекса торжественных и разъяснительно-просветительских мероприятий, посвященных истории Государственного флага и других государственных символов Украины, тематических конференций, круглых столов. Государственный флаг Украины - флаг из двух равновеликих горизонтальных полос синего и желтого цвета с соотношением ширины флага к его длине 2:3.

Украинская национальная традиция символического отображения мира формировалась на протяжении нескольких веков. Использование желтого и голубого цветов (с разными оттенками) на флагах Украины-Руси прослеживается от принятия христианства. Впоследствии эти два цвета приобретают значение государственных. В середине 17 века, после присоединения Гетманщины к Российскому государству, приобретают распространение голубые (синие) полотнища с золотыми или желтыми изображениями крестов и других знаков. Со времен казачества желто-голубое сочетание цветов постепенно начинает доминировать на украинских хоругвях, флагах и клейнодах. После того, как прервалась традиция казацкой символики, длительное время в Украине, которая находилась в составе Российской империи, вопрос о национальных символах не поднимался.

Первую попытку создать желто-голубой флаг из двух горизонтальных полос, приблизительно такой формы как теперь, осуществила Главная Русская Рада (орган, который представлял национальное движение украинского населения Галичины). В июне 1848 года на городской ратуше Львова впервые был поднят желто-голубой флаг. Толчком к распространению желто-голубой символики стала Февральская революция 1917 года в России. 22 марта 1918 года Центральный Совет принял Закон о Государственном флаге республики, утвердив желто- голубой флаг символом Украинской Народной Республики. 13 ноября 1918 года сине-желтый флаг стал и государственным символом Западно-Украинской Народной Республики. Он был утвержден на Подкарпатской Руси, а в 1939 году - в Карпатской Украине. В период 1917 - начала 1919 годов сине-желтым флагом пользовались в Украине и большевики.

24 августа 1991 года состоялось провозглашение Акта о независимости Украины, и над зданием Верховной Рады поднялся сине-желтый флаг. 18 сентября 1991 года Постановлением президиума Верховной Рады Украины сине- желтый флаг утвержден официальным символом страны. Сине-желтое сочетание цветов окончательно оформилось как единонациональное в начале 21 века. Согласно популярной современной интерпретации, желтый цвет символизирует спелые пшеничные нивы, как символ достатка, а синий - ясное небо над ними.