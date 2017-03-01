Украина ожидает от Европарламента "зеленого света" для безвиза - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко встретился с Государственным секретарем Великобритании Борисом Джонсоном и Министром иностранных дел Польши Витольдом Ващиковским.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Госсекретарем Великобритании в иностранных делах и делах Содружества Борисом Джонсоном и Министром иностранных дел Республики Польша Витольдом Ващиковским. Глава государства поблагодарил Британию и Польшу за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Собеседники обсудили ход имплементации Минских договоренностей и ситуацию на Донбассе. В частности, речь шла о важности соблюдения режима санкций ЕС против России до полного выполнения ею взятых на себя обязательств в рамках минского процесса и возобновления территориальной целостности Украины.

Президент Украины приветствует завершение трехсторонних переговоров между Советом ЕС, Европарламентом и Еврокомиссией относительно отмены визового режима для украинцев, отметив необходимость ускорения этого процесса.

"Очень надеемся, что Европейский парламент сможет в ближайшее время принять решение, которое даст зеленый свет для решения Совета ЕС относительно введения для украинцев безвизового режима", - отметил глава государства.

Порошенко поблагодарил за вклад, который Польша и Великобритания сделали в этом вопросе, и выразил надежду на последующую поддержку.

Собеседники также коснулись вопроса имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Президент выразил надежду, что Нидерланды в ближайшее время завершат процесс ратификации.

В рамках двустороннего взаимодействия обсуждались вопросы организации визита Президента Украины в Великобританию в ближайшее время.