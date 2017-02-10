Украина ожидает поддержки Литвы на Мюнхенской конференции, - Ирина Геращенко

Украина рассчитывает на поддержку Литвы при рассмотрении украинского вопроса на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сказала во время брифинга в Краматорске, который транслировал телеканал "112 Украина".

"Буквально на следующей неделе в Мюнхене состоится очередная конференция по безопасности, где будут дискуссии о безопасности в Европе. Очевидно, что ключевой угрозой безопасности Европы сегодня остается РФ и горячей точкой остается Донбасс. И мы будем благодарны нашим коллегам из Литвы, когда эти свидетельства, эта дискуссия обретет иное звучание и информацию, полученную из первых уст", - сказала Геращенко.

Мюнхенская конференция по безопасности пройдет 17-19 февраля. Ожидается, что участники мероприятия обсудят вопросы трансатлантического сотрудничества, НАТО, Евросоюз, отношения с РФ, кризис в Украине и войну в Сирии. Подпишитесь на 112.ua в вашем Telegram и Facebook. Оперативно и лаконично о самом важном.